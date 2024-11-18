Россияне это понимали, поэтому прибегали к превентивным действиям. Как рассказал 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, они рассредоточивали склады, логистику, боекомплект.

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Какие цели может поражать Украина

Хотя Россия действительно прибегала к превентивным мерам, но есть вещи, которые нельзя просто взять и перенести в другое место. Например, страна-агрессор не способна увеличить летные возможности армейской авиации. Дальность полета все равно останется до 600 километров, а вертолетов до 450 – 480.

Поэтому для того, чтобы поддерживать свои наземные силы, оккупанты будут вынуждены держать авиацию в радиусе поражения ракет. То же самое касается боекомплекта. Он расположен, если не на самом аэродроме, то где-то рядом. А его разгрузка происходит только на аэродромах. В момент перемещения можно эффективно нанести удар.

Системы радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны – все это мы можем уничтожать на территории России,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Недавно наши военные уничтожили станцию дальней разведки. В общем похожих средств, которые стоят миллионы долларов, очень много не только на Курщине, но и в Донецкой области и в оккупированном Крыму. Кроме этого, фактор массового поражения российских войск, техники или оборудования заставит россиян не чувствовать себя так уверенно даже на своей территории.

Как повлияло на войну промедление с решением

Если рассматривать в перспективе, то эффективность работы Вооруженных Сил резко вырастет. Но стоит помнить, что затягивание с решением привело к тому, что у России появились северокорейские военные. Если бы ATACMS уже работали по их складам и казармам – это были бы разрушительные результаты.

Промедление привело к тому, что сейчас Европейский Союз обсуждает потенциальные угрозы для стран Балтии. Путин может иметь северокорейскую артиллерию, военные, иранские ракеты. Мы видим, что диктатуры значительно быстрее принимают решения,

– отметил Иван Тимочко.

Итак, удары дальнобойными ракетами могут изменить ход событий. К сожалению, много важных моментов упущено, если бы оружие применили раньше.

Заметим, Владимир Зеленский прокомментировал публикации СМИ о предоставлении разрешения на удары. Он сказал, что такие действия не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя.