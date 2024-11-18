Таку думку висловив 24 Каналу політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, наголосивши, якщо інші лідери почнуть вести розмови з Путіним, все це падатиме в скарбничку неприємних нюансів для України. Водночас спілкування Шольца та Путіна не матиме жодного впливу на подальший переговорний процес

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У Трампа наразі немає плану

Україна вважає, що розмови, зокрема, європейських лідерів це "скринька Пандори". Однак були розмови, що, мовляв, нічого страшного у спілкуванні Шольца та Путіна немає, але ми бачимо як змінилась позиція Джастіна Трюдо, який підтримав ініціативу канцлера Німеччини.

Це буде продовжуватись, тому що всі лідери дивляться в бік Дональда Трампа та його планів, а він каже, що буде наполягати на тому, щоб сторони сіли за стіл перемовин та якомога швидше припинилась війна,

– зауважив політолог.

Однак проблема у тому, що у Трампа наразі немає плану. Він поки що є обраним президентом, який здійснює серйозний вплив навіть своєю перемогою у виборах і присутністю в медійному просторі. Трамп ухвалюватиме рішення пізніше – ближче до січня 2025 року, і тоді з'явиться його план.

Тому, на його думку, відбуваються певні зміни, адже раніше вважалося неприйнятним говорити з Путіним. А зараз це – один з елементів початку діалогу, адже, мовляв, все одно ж з ним треба буде говорити.

"Проте є велика небезпека в тому, що в інформаційному полі з'являється поняття "перемовин", а також меседжі, що "ось-ось буде мир", політики з вищої ліги кажуть, що це питання не тижнів, а навіть днів. А це дуже погано, було б краще, якби спочатку були б дії, а потім слова. Тому що ці слова розхолоджують суспільства тих чи інших держав в сенсі підтримки України", – підкреслив він.

Це не наближає справедливий мир

Також зараз може з'явитися дуже небезпечний для України меседж: навіщо зараз щось робити, якщо вони все одно через місяць сядуть за стіл перемовин і припиниться ця кривава бійня. Це дуже нехороший нюанс, за словами політолога, і експлуатація теми перемовин не наближає справедливий мир, а шкодить.

Застерігає від спілкування з Путіним також експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який вважає, що це створює ризик повернутися до переговорів у так званому "нормандському форматі".

Розмови щодо "нормандського формату" також небезпечними. Зеленський свого часу відповів на майбутні закиди, сказавши, що за результатами його зустрічі з Путіним, можна зробити один висновок: той не дотримується свого слова,

– зауважив Олег Лісовий.

Нагадаємо, що політолог Ігор Рейтерович пояснив, через які дві причини Шольц подзвонив у Кремль. Напередодні виборів Німеччині у 2025 році канцлер прагне "додати яскравості" своєму образу керівника країни. Також він понад два роки "перевіряє, чи змінився Путін". Однак, за словами Рейтеровича, після цієї розмови європейські лідери мають усвідомити, що російський диктатор особливо не помінявся.