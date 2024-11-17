Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Це відповідь Путіна тим, хто телефонував йому, – Сибіга різко прокоментував масовану атаку

Що Трюдо думає про дзвінок Шольца Путіну

Так, у відповідь на питання про дзвінок Шольца, Джастін Трюдо заявив, що добре мати відкриту лінію зв'язку з Путіним.

Ми всі розуміємо, наскільки важливо бачити припинення насильства в Україні, бачити припинення конфліктів по всьому світу. Це вимагає певного рівня взаємодії з партнерами, з якими в багатьох випадках ми не погоджуємося,

– сказав Трюдо в Перу на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Трюдо швидко додав, що Канада та її союзники все ще тісно співпрацюють із Зеленським. "Добре, що навколо цього ведуться розмови, але рівень моєї довіри до Владіміра Путіна зараз, мабуть, найнижчий за весь час», — сказав він.

Він сказав, що Канада віддана перемозі України і хоче, щоб конфлікт закінчився якомога швидше. Трюдо додав, що, можливо, "є вікна", у яких закінчення війни може статися в найближчі місяці.

Цікаво, що прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Водночас глава польського уряду зазначив: "Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього".

Джастін Трюдо підсумував, що завершення конфлікту на умовах України вимагатиме підтримки США з приходом адміністрації Дональда Трампа.

"Давайте будемо відвертими: всі союзники у світі не зможуть замінити повне припинення підтримки України з боку Сполучених Штатів", – сказав Трюдо.