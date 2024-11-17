17 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів розмову з президентом Росії Владіміром Путіним вперше за майже два роки. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.
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Що відомо про дзвінок Путіна і Шольца
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував свою нещодавню розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, зазначивши, що розмова не дала ознак змін у ставленні Кремля до війни в Україні.
Шольц, у відповідь на критику свого рішення зателефонувати Путіну, заявив, що цей крок був необхідний з політичного погляду, адже він хотів підтвердити, що підтримка України з боку Європи та Німеччини не ослабне.
Розмова була дуже детальною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося в поглядах президента Росії на війну – і це не дуже хороша новина,
– зазначив Канцлер.
Цей дзвінок став першим прямим контактом між лідерами двох країн за останні два роки. Шольц висловив переконання, що важливо було показати, що Німеччина не припинить підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.
Зверніть увагу! Німецький лідер додав, що в умовах можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому важливо було не залишати Європу без контакту з Росією на тлі зростального політичного тиску з боку популістів.
Як українська влада реагувала на розмову Шольца з Путіним
- Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца "відкриттям скриньки Пандори", підкресливши, що Росія не планує змінювати свою політику, тоді як Україна прагне реального миру.
- Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Шольц допоміг Путіну вийти з європейської ізоляції та показати світові, що його стратегія працює.
- Андрій Сибіга заявив, що атака на Україну 17 листопада є відповіддю Путіна лідерам, які контактували з ним останнім часом.