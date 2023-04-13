На одному із пропагандистських шоу російського телебачення цю тему вирішили обговорити. Однак, щось пішло не так і один запрошений "експерт" влаштував справжню істерику.

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Мовляв, якщо в Росії за повістки електронною поштою голосує майже 100% депутатів та членів совєта фєдєрації, то у суспільстві результати будуть інші.

"А в суспільстві, якщо ви проведете референдум – вводити електронні повістки, всю цю байду – здогадайтеся, який буде результат", – заявив російський "експерт".

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Якщо вже самі росіяни на телебаченні говорять про повістки та "всю цю байду", певно, дійсно, щось пішло не так. У відповідь пропагандисти здійняли галас та намагалися його перекричати.

Та нікому не потрібні ці повістки. Ніхто не хоче вв'язуватися в цю історію. Всі хочуть жити як жили,

– продовжив він.

Заспокоєння погрозами

Натомість російський пропагандист Андрєй Норкін таки перекричав цього "експерта" й заявив, що розкаже про людей, які нібито "хочуть вв'язуватися в цю історію".

"Вони є, не сперечаюся, але набагато більше тих, хто не хоче воювати", – заявив "експерт".

Натомість Норкін намагався заспокоїти його, але погрозами.

"Можете не лише ви солювати? Чи мені якісь прімєнять мєтоди погані?" – заявив пропагандист.

Певно, в Росії вже звикли "прімєнять мєтоди погані" про тих, хто намагається говорити бодай якусь правду.

Що відомо про електронні повістки в Росії