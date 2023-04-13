На одному із пропагандистських шоу російського телебачення цю тему вирішили обговорити. Однак, щось пішло не так і один запрошений "експерт" влаштував справжню істерику.
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Мовляв, якщо в Росії за повістки електронною поштою голосує майже 100% депутатів та членів совєта фєдєрації, то у суспільстві результати будуть інші.
"А в суспільстві, якщо ви проведете референдум – вводити електронні повістки, всю цю байду – здогадайтеся, який буде результат", – заявив російський "експерт".
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Якщо вже самі росіяни на телебаченні говорять про повістки та "всю цю байду", певно, дійсно, щось пішло не так. У відповідь пропагандисти здійняли галас та намагалися його перекричати.
Та нікому не потрібні ці повістки. Ніхто не хоче вв'язуватися в цю історію. Всі хочуть жити як жили,
– продовжив він.
Заспокоєння погрозами
Натомість російський пропагандист Андрєй Норкін таки перекричав цього "експерта" й заявив, що розкаже про людей, які нібито "хочуть вв'язуватися в цю історію".
"Вони є, не сперечаюся, але набагато більше тих, хто не хоче воювати", – заявив "експерт".
Натомість Норкін намагався заспокоїти його, але погрозами.
"Можете не лише ви солювати? Чи мені якісь прімєнять мєтоди погані?" – заявив пропагандист.
Певно, в Росії вже звикли "прімєнять мєтоди погані" про тих, хто намагається говорити бодай якусь правду.
Що відомо про електронні повістки в Росії
- Держдума країни-агресорки прирівняла електронні повістки до паперових. Тепер їх надсилатимуть на електронну пошту, у повідомленнях та в електронному кабінеті "Держпослуг".
- Також в Росії створять Єдиний реєстр військовозобов'язаних.
- Тепер військовозобов'язані росіяни будуть зобов'язані отримувати повістки. А тим, хто їх таки отримає, буде заборонений виїзд за кордон до приходу у військкомат.
- А якщо на повістки не відреагувати протягом 20 днів, то росіяни не зможуть, зокрема, керувати авто, укладати угоди з нерухомістю та брати кредити.
- Водночас у Кремлі заявляють, що такі нововведення аж "ніяк не пов'язані з мобілізацією". Мовляв, нова хвиля мобілізації не планується.