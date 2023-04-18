Российские пропагандисты написали, что поправки Государственная Дума приняла 18 апреля в третьем чтении. До этого за государственную измену россиянам светило до 20 лет тюрьмы, пишет 24 Канал.

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Что известно наказание для россиян

В России отметили, что поправки внесли в статью о "государственной измене".

Пропагандисты отметили, что пожизненное заключение в России может грозить после принятия закона за шпионаж выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника или предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России.

До изменений по этой статье наказывали заключение до 20 лет и штрафом до 500 тысяч рублей.

В России усилят ответственность за диверсии и терроризм

Также в России поддержали ужесточение уголовной ответственности за диверсии и терроризм. В частности, предлагают:

при диверсии – наказывать заключением до 20 лет вместо 15;

за международный терроризм – от 12 лет, а не от 10;

по статье о "террористическом акте" – максимальный срок увеличить с 15 до 20 лет тюрьмы;

за участие в террористических сообществах – от 10 до 15 лет лишения свободы вместо нынешних 5 – 10 лет;

при содействии террористической деятельности – могут наказывать на 7 лет вместо 5 сейчас.

Российского оппозиционера приговорили к 25 годам

В России главного критика Путина оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам тюрьмы. Приговор ему вынесли за:

распространение "фейков" о российской армии – 7 лет;

участие в деятельности "нежелательной организации" – 3 года;

государственную измену – 18 лет.

Кроме того, еще 7 лет после выхода ему запретили заниматься журналистикой. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сам Кара-Мурзу свою вину не признал. Он заявил, что находится в тюрьме за свои политические взгляды. Перед этим он говорил, что продолжает гордиться тем, что противостоял "диктатуре" Владимира Путина и его решению ввести войска в Украину.