Сразу в нескольких российских городах на экранах билбордов появились цитаты родственников мобилизованных, которые рассказали правду о ситуации на фронте. Местные паблики опубликовали фото и видео.

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В Ульяновске, Екатеринбурге и Ростове – одновременно была взломана система и была размещена подобная информация.

Правдивые свидетельства о войне: какие цитаты увидели россияне

Одной из цитат стали слова родственницы 46-летнего российского военного, мобилизованного, несмотря на проблемы со здоровьем, и наличие трех несовершеннолетних детей.



Российские билборды рассказали правду о войне / Фото из телеграм-каналов

Следующей на экране показали цитату мобилизованного, который рассказал, как его и других солдат бросили на поле боя "как мясо".



Мобилизированный оккупант рассказал о реальных потерях захватчиков / Фото из телеграм-каналов

Также жена военного российской армии рассказала, что у оккупантов даже нет продовольствия и оружия. И тоже рассказала об огромных потерях захватчиков.



Россиянам 15 минут транслировали правду о войне / Фото из телеграм-каналов

Мать одного из мобилизованных, цитата которой была выведена на экран, говорит о том, как ее сын звонил ей и кричал в трубку "мама, помоги мне".



Российские мобилизованные умоляют родных о помощи / Фото из телеграм-каналов

Реальная ситуация россиян печальная

С начала полномасштабного вторжения российское войско потеряло уже 183 130 бойцов. Впрочем, это примерная цифра. Реальная статистика может быть значительно больше, но подсчитать всех ликвидированных врагов, особенно в зонах ведения активных боевых действий, просто невозможно.

Неудивительно, что у россиян выросли панические настроения. Они просто боятся за свои жизни. А с новым законом, который принял Путин о выдаче повесток онлайн – темпы мобилизации, скорее всего, возрастут. Уклонистам создадут невозможные для жизни условия, чтобы отправить на войну в Украину, потому что перекрывать значительные потери как-то надо.