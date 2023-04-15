Прежде всего следует понимать, что соответствующий законопроект, который был принят 11 апреля, позволит россиянам вручать повестки онлайн. А это значит, что уклонистов внутри страны станет гораздо меньше.

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Будет ли новая волна принудительной мобилизации

Заметим, что данные о мобилизации теперь связаны с другими государственными онлайн-сервисами. Поэтому, говорят в разведке Великобритании, Россия, вероятно, будет наказывать уклонистов. Их будут автоматически ограничивать в праве на трудоустройство и выезде за пределы страны.

В ведомстве отмечают, что соответствующие меры вступят в силу позже в 2023 году. Но они не свидетельствуют о том, что нас ожидает новая большая волна принудительной мобилизации.

В разведке отметили, что сейчас Россия полагается на привлечение дополнительных добровольческих отрядов. Но сам законопроект, вероятно, – часть более долгосрочного подхода по обеспечению личным составом. И это означает, что Кремль ожидает длительную войну в Украине.

Россиянам уверенно закручивают гайки

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что предлагают сохранить традиционные бумажные повестки и уведомления через работодателя. В то же время введут оповещения с помощью заказных почтовых писем, а также будут дублировать их в электронном виде через сервис Госуслуги. Это означает, что военнообязанным россиянам просто некуда будет деваться.

Если призывник будет игнорировать повестки, то его ожидают ограничения. По словам Картаполова, сначала военнообязанному вручают повестку. Если он ее игнорирует, то во время следующего призыва такое лицо должно будет в течение 2 недель прибыть в военкомат. Если же в течение 20 дней оно этого не сделает, то ему запретят: