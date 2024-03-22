Російські телеграм-канали пишуть, що їхні літаки скинули ще дві авіабомби на Бєлгородську область. За дві доби на регіон скинуто 4 ФАБ, передає 24 Канал.
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Постраждалих немає
Наприклад, 21 березня ФАБ-500 знайшли у районі села Антонівка Гайворонського міського округу. Евакуацію не оголошували, постраждалих немає. Також відомо, що бомбу вилучили та знешкодили.
Того ж дня ще одну ФАБ-500 знайшли вже у Борисівському районі Бєлгородської області, що в районі села Крюкове. Евакуації також не було. Обійшлось без постраждалих. Бомбу планують знешкодити 22 березня.
Росіяни наполягають, що бомби скидають випадково.
Росія обстрілює своїх
- Завдяки Легіону "Свобода Росії" вдалося послухати перехоплену розмову росіян. У ній зазначають, що Росія бомбить їхні села у Бєлгородській області.
- У перехопленій розмові чути лише голос чоловіка. Але зрозуміло, що він спілкується зі своєю мамою. Ймовірно, вона мешкає у селі, на яке і падають ті самі "великі бомби".
- росіяни не вперше практикують обстріли своїх територій.