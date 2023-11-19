Аналитики американского Института изучения войны заявили, что враг пытается ввести технологические инновации для оптимизации систем использования в Украине.

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Зачем враг заявляет о новой технике на фронте

Конструкторское бюро "Восток" в Барнауле Алтайского края 7 сентября объявило, что проводит испытания дронов "Скальпель". Уже в октябре враги заявляли о планах приступить к серийному производству новых баражирующих боеприпасов для армии.

Сам батальон "Восток" действует вдоль границ Донецкой и Запорожской области. Его командир Александр Ходаковский заявил, что вскоре после начала украинского контрнаступления у некоторых российских подразделений закончились БПЛА "Ланцет". Поэтому оккупант надеялся, что больше новых дронов-камикадзе поможет сохранить их живую силу и "нацелиться на украинские военные объекты".

Кроме того, так называемые российские блоггеры утверждали, что оккупанты развертывают более эффективные артиллерийские системы в Украине, однако беспокоились по поводу украинских контрбатарейных возможностей.

Так, российский милблогер заявил, что новая 152-миллиметровая самоходная артиллерийская система "Мальва" улучшает боевые действия России в Украине. Вражеский государственный оборонный конгломерат "Ростех" 26 октября сказал, что поставил российским войскам первую партию артиллерийских систем "Мальва" и заявил, что этой технике нужно меньше времени для передислокации с огневых позиций.

Сосредоточение на скорейшем уходе с огневых позиций может быть ответом на обеспокоенность России по поводу преобладающих украинских контрбатарейных возможностей на линии фронта,

– заявили в ISW.

В то же время российские милблогеры были обеспокоены тем, что у их "Мальвы" нет защитного оборудования для защиты от ударов украинских FPV беспилотников. Враги утверждали, что они не знают ни одного российского подразделения в Украине, которое бы использовало артиллерийскую систему без какой бы то ни было оборонной способности.

В штурмовых отрядах России осталось 10 – 15% личного состава

Силы обороны Украины заявили, что у врагов в некоторых вражеских штурмовых отрядах осталось 10 – 15% людей от начального количества личного состава. Именно поэтому командование России пытается создать новые штурмовые отряды.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун объяснил, что первыми на линию фронта враг бросает отряды "Шторм" и "Шторм-Z". Поэтому именно они несут очень значительные потери.

В некоторых из них осталось около 10 – 15% от начального количества личного состава. Но российское командование продолжает попытки формирования новых подобных подразделений. По большому счету – это будущие смертники,

– сказал спикер.

По его словам, враг снизил количество авиаударов. Подробнее о ситуации на фронте – читайте здесь.