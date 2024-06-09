Про це повідомили кореспонденти Суспільного та моніторингові телеграм-канали. Зауважимо, що окупанти регулярно скидають КАБи на прифронтові міста.

Дивіться також Готують до відправки на Харківщину: "Атеш" виявив склад техніки у військовій частині Тольятті

У Харкові пролунали гучні вибухи

Так, як повідомляли Повітряні сили, ворог запустив керовані авіабомби своєю авіацією. Водночас моніторингові канали також застерігали про пуски КАБів, якими ворог регулярно обстрілює Харків.

Пуск КАБанів на Харків. Одна вже залетіла в місто,

– повідомляли моніторингові канали.

Вже незабаром у Харкові пролунала низка вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного у місті. Через певний проміжок часу з'явилася й офіційна інформація.

Міський голова Харкова Ігор Терехов о 17:41 повідомив, що був "приліт" по району приватної житлової забудови міста, внаслідок чого пошкоджені кілька будинків. Наразі інформація щодо можливих жертв та постраждалих уточнюється.

Такі дані підтвердив й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, на місці влучання спалахнула пожежа. Він наголосив, що інформація стосовно руйнувань та поранених встановлюється.

Зверніть увагу! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

Ворог постійно обстрілює Харків та область: останні новини