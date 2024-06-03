Вранці 3 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про нічну атаку російських загарбників на регіон. Окупанти пошкодили базу відпочинку.

Дивіться також Нічні вибухи у Харкові, можливі Patriot від Румунії: хронологія 831 дня війни

Атака на Харківщину та її наслідки

Власне, після опівночі ворог завдав ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківської області. Пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Внаслідок влучання по територію відпочинкового комплексу загинув один цивільний чоловік. Пошкодженні будинки бази відпочинку,

– написав голова ОВА.

Водночас очільник регіону Синєгубов наголосив, що під час обстрілу були поранені дві цивільні особи – чоловік та жінка. Цей удар є черговим свідченням терору Росії проти мирного населення.

Зверніть увагу! Повітряна тривога на Харківщині 2 червня пролунала близько 23:35. Уже через пів години ЗМІ заявили про серію вибухів у передмісті обласного центру.

Повітряний терор не припиняється

Генштаб ЗСУ під кінець доби 2 червня інформував, що:

росіяни завдали по території України чотири ракетні удари та 33 здійснили авіаційні удари із застосуванням 46 керованих авіаційних бомб;

окупанти також випускають безпілотні літальні апарати по мирних містах нашої держави. За минулу добу загарбники застосували 351 дрон-камікадзе;

ворог здійснив майже 2 500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Дивіться також Загальна якість українського війська буде вищою, ніж ворожого: аналітики ISW навели аргумент

На Харківському напрямку фіксують бойові зіткнення, хоча й слід сказати, що інтенсивність атак загарбників дещо знизилася. Сили оборони України успішно відбили штурми супротивника біля таких сіл, як Липці та Стариця.

Як наголошують в командування української армії, ситуація на фронті контрольована. Нашим воїнам вдається швидко й активно діяти, завдаючи значних втрат російським окупантам.

Лише за минулу добу Росія втратила 1 270 бійців особового складу, загалом від 24 лютого 2022 року – 511 130 солдатів. Крім того, потужності противника зменшились загалом на: