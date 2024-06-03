Понеділок, 3 червня, це уже вісімсот тридцять перша доба від початку повномасштабного вторгнення Росії. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь найголовніші новини дня.
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"Мирна" позиція Угорщини
Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у Саміті миру у Швейцарії. Голова МЗС країни Петер Сіярто бідкається, що за столом переговорів "не буде обох сторін конфлікту", а також додає, що "Росія на Угорщину не нападала".
Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом.
Головне управління розвідки запустило портал "Війна і санкції". На ньому ГУР МО викриває спонсорів та співучасників російської агресії.
Patriot від Румунії
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявила, що розглядає можливість передачі Україні системи ППО Patriot. Однак спочатку спеціалісти повинні провести детальний аналіз, аби відповідне рішення не вплинуло на безпеку самої Румунії.
Газета The New York Times опублікувала розслідування про те, як росіяни у 2022 році викрали з Херсонського дитячого будинку 46 дітей. За словами журналістів, деяких з цих неповнолітніх віддали на всиновлення у російські сім'ї.
Вибухи у Харкові
У Харківській області о 23:35 (2 червня) оголосили повітряну тривогу. Уже через пів години журналісти повідомили про серію вибухів. За попередньою інформацією, вони лунали неподалік від Харкова.