02:52, 3 червня

Угорщина ще не вирішила, чи братиме участь у Саміті миру у Швейцарії. Голова МЗС країни Петер Сіярто бідкається, що за столом переговорів "не буде обох сторін конфлікту", а також додає, що "Росія на Угорщину не нападала".

Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом.