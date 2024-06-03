Понедельник, 3 июня, это уже восемьсот тридцать первые сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канала узнавайте самые главные новости дня.

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02:52, 3 июня

"Мирная" позиция Венгрии

Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Глава МИД страны Петер Сийярто жалуется, что за столом переговоров "не будет обеих сторон конфликта", а также добавляет, что "Россия на Венгрию не нападала".

Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом.

01:57, 3 июня

Главное управление разведки запустило портал "Война и санкции". На нем ГУР МО разоблачает спонсоров и соучастников российской агрессии.

00:53, 3 июня

Patriot от Румынии

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявила, что рассматривает возможность передачи Украине системы ПВО Patriot. Однако сначала специалисты должны провести детальный анализ, чтобы соответствующее решение не повлияло на безопасность самой Румынии.

00:15, 3 июня

Газета The New York Times опубликовала расследование о том, как россияне в 2022 году похитили из Херсонского детского дома 46 детей. По словам журналистов, некоторых из этих несовершеннолетних отдали на усыновление в российские семьи.

Взрывы в Харькове

В Харьковской области в 23:35 (2 июня) объявили воздушную тревогу. Уже через полчаса журналисты сообщили о серии взрывов. По предварительной информации, они раздавались неподалеку от Харькова.