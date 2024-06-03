Понедельник, 3 июня, это уже восемьсот тридцать первые сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канала узнавайте самые главные новости дня.
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"Мирная" позиция Венгрии
Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Глава МИД страны Петер Сийярто жалуется, что за столом переговоров "не будет обеих сторон конфликта", а также добавляет, что "Россия на Венгрию не нападала".
Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом.
Главное управление разведки запустило портал "Война и санкции". На нем ГУР МО разоблачает спонсоров и соучастников российской агрессии.
Patriot от Румынии
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявила, что рассматривает возможность передачи Украине системы ПВО Patriot. Однако сначала специалисты должны провести детальный анализ, чтобы соответствующее решение не повлияло на безопасность самой Румынии.
Газета The New York Times опубликовала расследование о том, как россияне в 2022 году похитили из Херсонского детского дома 46 детей. По словам журналистов, некоторых из этих несовершеннолетних отдали на усыновление в российские семьи.
Взрывы в Харькове
В Харьковской области в 23:35 (2 июня) объявили воздушную тревогу. Уже через полчаса журналисты сообщили о серии взрывов. По предварительной информации, они раздавались неподалеку от Харькова.