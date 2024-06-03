02:52, 3 июня

Венгрия еще не решила, будет ли участвовать в Саммите мира в Швейцарии. Глава МИД страны Петер Сийярто жалуется, что за столом переговоров "не будет обеих сторон конфликта", а также добавляет, что "Россия на Венгрию не нападала".

Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, – стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом.