Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Закликаємо українців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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У Харкові чули вибухи

У Харківській області о 23:35 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах за хвилину після оголошення тривоги повідомили, що спостерігається активність тактичної авіації ворога і є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Після опівночі, близько о 00:08 у мережі повідомили, що в Харкові чули серію вибухів. Ймовірно, вони були за межами міста.

Наразі офіційно місцева влада не коментувала вибухи на Харківщині. Варто наголосити, що в області також залишається загроза застосування балістичного озброєння.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Росіяни беззупинно обстрілюють Харківщину

Ворог не полишає спроб наступати в північній частині Харківщини, а тому обстріли там не вщухають. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що зранку 2 червня російські військові обстріляли Ізюм.

Під ударом ворога опинилися лікарня, яка не працювала. Втім, 2 цивільних осіб все ж постраждали.

Дуже важко знову чути, що продовжують бити по Ізюму, по ізюмських селах, бо вони вже й так надзвичайно пошкоджені та зруйновані. Щораз виникає, на жаль, традиційне нерозуміння навіщо бити по вже розбитому, але логіку ми вже давно не шукаємо,

– поділилася кореспондентка.

Окрім того, 2 червня окупанти також завдали авіаудару по селу Андріївка – поранення отримали 76-річний чоловік та 85-річна жінка.