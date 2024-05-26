Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що постійні обстріли Харкова це терор проти мешканців. Ворог хоче посіяти паніку та зробити це місто непридатним для життя.

До теми Удар по центру Харкова: правоохоронці показали моторошні кадри атаки Росії

Мета Росії

Денис Попович наголосив, що головною метою країни-агресорки є вщент зруйнувати Харків, аби створити потік біженців в Україні.

Зверніть увагу! Поки українські надзвичайники гасили пожежу в гіпермаркеті в Харкові та рятували поранених, російські телеграм-канали поширювали версію, що там знаходилася техніка та боєприпаси НАТО, а не цивільні. Версія про нібито знищений склад снарядів у ТЦ стала найпоширенішою серед росіян, які цинічно насміхалися над загибеллю мирних людей.

Щоденно атакуючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів на умовах, які влаштовують Владіміра Путіна.

Росія також запускає кампанію про нелегітимність Володимира Зеленського, як президента України. Це ще одне російське ІПСО, яким вони збільшують напругу стосовно проведення переговорів на власних умовах, щоб заморозити війну,

– сказав Попович.

Обстріли Харкова: останні новини