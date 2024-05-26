Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что постоянные обстрелы Харькова это террор против жителей. Враг хочет посеять панику и сделать этот город непригодным для жизни.

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Цель России

Денис Попович отметил, что главной целью страны-агрессора является полностью разрушить Харьков, чтобы создать поток беженцев в Украине.

Обратите внимание! Пока украинские чрезвычайники тушили пожар в гипермаркете в Харькове и спасали раненых, российские телеграмм-каналы распространяли версию, что там находилась техника и боеприпасы НАТО, а не гражданские. Версия о якобы уничтоженном складе снарядов в ТЦ стала самой распространенной среди россиян, которые цинично насмехались над гибелью мирных людей.

Ежедневно атакуя Харьков, Россия пытается склонить Украину к переговорам на условиях, которые устраивают Владимира Путина.

Россия также запускает кампанию о нелегитимности Владимира Зеленского, как президента Украины. Это еще одно российское ИПСО, которым они увеличивают напряжение относительно проведения переговоров на собственных условиях, чтобы заморозить войну,

– сказал Попович.

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