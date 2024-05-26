Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что постоянные обстрелы Харькова это террор против жителей. Враг хочет посеять панику и сделать этот город непригодным для жизни.
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Цель России
Денис Попович отметил, что главной целью страны-агрессора является полностью разрушить Харьков, чтобы создать поток беженцев в Украине.
Ежедневно атакуя Харьков, Россия пытается склонить Украину к переговорам на условиях, которые устраивают Владимира Путина.
Россия также запускает кампанию о нелегитимности Владимира Зеленского, как президента Украины. Это еще одно российское ИПСО, которым они увеличивают напряжение относительно проведения переговоров на собственных условиях, чтобы заморозить войну,
– сказал Попович.
Обстрелы Харькова: последние новости
- В Харькове 25 мая произошел мощный взрыв, город снова был под атакой врага. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о событиях, отметив, что это уже второй удар по городу за день. Перед тем российские военные нанесли удар двумя авиабомбами.
- Днем 25 мая российская армия нанесла удар по строительному гипермаркету "Эпицентр". Пожар, возникший, удалось потушить только в следующие сутки. На месте происшествия развернули лабораторию, где люди, которые потеряли связь с родственниками, могли сделать ДНК-тест, чтобы идентифицировать тела погибших.
- В результате удара, что россияне нанесли по Харькову, в частности по гипермаркету "Эпицентр", погибли шесть человек. Спасатели разбирали завалы всю ночь, а количество пострадавших возросло до 43 человек.