Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Напомним, что это уже третий удар по Харькову сегодня. Накануне, вражеская атака повлекла за собой огромные повреждения и пожар в ТЦ, там погибли люди.

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В Харькове снова раздались взрывы

Да, к сожалению, Харьков в очередной раз оказался под ударом врага. Сначала Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации, в результате атаки пострадали центральные районы города.

Затем он добавил, что попадание могло произойти в районе плотной жилой застройки. На данный момент вся информация об этом взрыве выясняется, детали сообщат впоследствии.

Предварительно – район плотной жилой застройки. Что касается разрушений и пострадавших – информация уточняется,

– говорится в сообщении городского руководителя.

Уже в 19:22 он добавил, что известно по меньшей мере двух пострадавших после попадания в центральную часть города. Через несколько минут глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил эту информацию и отметил, что количество пострадавших возросло до трех.

По состоянию на 19:33 количество пострадавших увеличилось до шести. Среди пострадавших парень 13 лет, его госпитализировали.

По состоянию на 19:42 количество раненых выросло до восьми. Уже через несколько минут появилась информация о 12 пострадавших.

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