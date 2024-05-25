Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов. Нагадаємо, що це вже третій удар по Харкову за сьогодні. Напередодні, ворожа атака спричинила величезні пошкодження та пожежу у ТЦ, там загинули люди.

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У Харкові знову пролунали вибухи

Так, на жаль, Харків вкотре опинився під ударом ворога. Спершу Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали центральні райони міста.

Згодом він додав, що влучання могло статися у районі щільної житлової забудови. Станом на цю хвилину уся інформація стосовно цього вибуху з'ясовується, деталі повідомлять згодом.

Попередньо – район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих – інформація уточнюється,

– йдеться у повідомленні міського очільника.

Вже о 19:22 він додав, що наразі відомо про щонайменше двох постраждалих після влучання у центральну частину міста. Через кілька хвилин голова Харківської ОДА Олег Синєгубов підтвердив цю інформацію і зазначив, що кількість постраждалих зросла до трьох.

Станом на 19:33 кількість постраждалих збільшилася до шести. Серед постраждалих є хлопець 13 років, його госпіталізували.

Станом на 19:42 кількість поранених зросла до восьми. Вже через кілька хвилин з'явилась інформація про 12 постраждалих.

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