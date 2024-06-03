Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Призываем украинцев находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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В Харькове слышали взрывы
В Харьковской области в 23:35 объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах через минуту после объявления тревоги сообщили, что наблюдается активность тактической авиации врага и есть угроза применения авиационных средств поражения.
После полуночи, около 00:08 в сети сообщили, что в Харькове слышали серию взрывов. Вероятно, они были за пределами города.
Пока официально местные власти не комментировали взрывы на Харьковщине. Стоит отметить, что в области также остается угроза применения баллистического вооружения.
Россияне непрерывно обстреливают Харьковскую область
Враг не оставляет попыток наступать в северной части Харьковщины, а потому обстрелы там не утихают. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что утром 2 июня российские военные обстреляли Изюм.
Под ударом врага оказались больница, которая не работала. Впрочем, 2 гражданских лица все же пострадали.
Очень трудно снова слышать, что продолжают бить по Изюму, по изюмским селам, потому что они уже и так чрезвычайно повреждены и разрушены. Каждый раз возникает, к сожалению, традиционное непонимание зачем бить по уже разбитом, но логику мы уже давно не ищем,
– поделилась корреспондентка.
Кроме того, 2 июня оккупанты также нанесли авиаудар по селу Андреевка – ранения получили 76-летний мужчина и 85-летняя женщина.