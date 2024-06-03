Командири українських з'єднань розповіли газеті The Washington Post про навчання бійців просто-таки на передовій. В Інституті вивчення війни позитивно оцінюють відповідні факти та наголошують на належному вишколі вояків.

Дивіться також Прибутки падають, відвідувачі на 80% – жінки: як мобілізація впливає на ресторанний бізнес

Україна готує військових до боїв

Як зазначають експерти, посилення мобілізації призвело до труднощів у тилових навчальних центрах. Тому й доводиться приділяти чимало часу підготовці вояків після їхнього прибуття до лінії боєзіткнення.

Важливо, що значна частина українського війська уже більш як 2 роки перебуває на фронті. Виснажені солдати потребують заміни. Україна перебуває під тиском: потрібна швидка ротація та компенсація втрат для підтримки оборони.

Рішення українських польових командувань навчати новоспечений особовий склад на фронті свідчить про те, що загальна якість українських сил, ймовірно, залишатиметься вищою, ніж у російських сил. Йдеться про найближчу або середньострокову перспективу,

– вказують в ISW.

Також існує складний компроміс між тим, щоб відтягнути досвідчених солдатів з передової для підготовки нового персоналу, а також тим, аби на вузьких ділянках перед фронтом тренувати бійців.

Один український офіцер сказав The Washington Post, що Україні терміново потрібні інструктори НАТО та скорочення часу навчання вдвічі – тобто до одного місяця.

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни зауважує, що через російські удари Україна не має безпечного тилу. Тому й майбутні бійці тренуються у країнах НАТО, що збільшує час підготовки. Це є проблемою, через яку середня загальна якість ЗСУ на передовій може дещо знизитися.

Росія не полишає "м'ясних штурмів"

У цьому ж звіті аналітики Інституту вивчення війни зазначають: