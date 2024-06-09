Об этом сообщили корреспонденты Общественного и мониторинговые телеграмм-каналы. Заметим, что оккупанты регулярно сбрасывают КАБы на прифронтовые города.

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В Харькове прогремели громкие взрывы

Так, как сообщали Воздушные силы, враг запустил управляемые авиабомбы своей авиацией. В то же время мониторинговые каналы также предостерегали о пусках КАБов, которыми враг регулярно обстреливает Харьков.

Пуск КАБанов на Харьков. Одна уже залетела в город,

– сообщали мониторинговые каналы.

Уже вскоре в Харькове раздался ряд взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Общественного в городе. Через определенный промежуток времени появилась и официальная информация.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 17:41 сообщил, что был "прилет" по району частной жилой застройки города, в результате чего повреждены несколько домов. В настоящее время информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

Такие данные подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, на месте попадания вспыхнул пожар. Он отметил, что информация о разрушениях и раненых устанавливается.

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