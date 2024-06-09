Об этом сообщили корреспонденты Общественного и мониторинговые телеграмм-каналы. Заметим, что оккупанты регулярно сбрасывают КАБы на прифронтовые города.
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В Харькове прогремели громкие взрывы
Так, как сообщали Воздушные силы, враг запустил управляемые авиабомбы своей авиацией. В то же время мониторинговые каналы также предостерегали о пусках КАБов, которыми враг регулярно обстреливает Харьков.
Пуск КАБанов на Харьков. Одна уже залетела в город,
– сообщали мониторинговые каналы.
Уже вскоре в Харькове раздался ряд взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Общественного в городе. Через определенный промежуток времени появилась и официальная информация.
Мэр Харькова Игорь Терехов в 17:41 сообщил, что был "прилет" по району частной жилой застройки города, в результате чего повреждены несколько домов. В настоящее время информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.
Такие данные подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, на месте попадания вспыхнул пожар. Он отметил, что информация о разрушениях и раненых устанавливается.
Враг постоянно обстреливает Харьков и область: последние новости
- Вечером 3 июня оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Хотя на Харьковщине и сработало ПВО, однако из-за падения обломков есть повреждения. В частности, разрушение зафиксировали в не эксплуатируемом здании. По словам главы ОВА, под прицелом врага оказался Новобаварский район.
- Российская оккупационная армия ежедневно обстреливает Харьковскую область. Чрезвычайно часто под ударом врага оказывается как город, так и область. Так, ночью 3 июня в Харькове слышали серию взрывов. Впоследствии в сети добавили, что, вероятно, они раздавались за пределами города.
- Как сообщил утром Олег Синегубов, оккупанты атаковали Слобожанскую общину – там зафиксировали не менее 5 ударов. Враг снова ударил по комплексу для отдыха. К сожалению, в результате атаки погиб один гражданский человек, еще двое гражданских – получили ранения.
- Кроме того, в течение суток 2 июня оккупанты также обстреливали Харьков. Как сообщала корреспондентка 24 Канала, на рассвете оккупанты атаковали Изюм. Под вражеским ударом оказалась больница, которая не работала. Впрочем, люди, которые были рядом с местом атаки, получили ранения.