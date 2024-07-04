Він також закликав до зміни стратегії для досягнення переваги на полі бою. Брідлав вважає, що саме відсутність конкретних дій призвела до повномасштабного вторгнення Росії.

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Що Брідлав думає про допомогу Україні

Колишній верховний командувач військ НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав заявив, що твердження Білого дому про те, що Україні нібито надано все необхідне для перемоги над російськими окупантами, не відповідає дійсності.

Люди з Білого дому, зокрема, Джон Кірбі, публічно сказав, що ми даємо Україні все, що їй потрібно для перемоги. Я не можу погодитися. Раніше він працював зі мною, і я його добре знаю, але зараз він займає політичну позицію, і озвучує політичні послання. Ні, ми не надаємо Україні все (необхідне, – 24 Канал),

– підкреслив він.

Брідлав також висловив підтримку щодо необхідності скасування обмежень на удари по території Росії американською зброєю. Він вважає, що Україна не повинна чекати, поки російські війська перетнуть кордон або почнуть напад, перш ніж відповідати.

Як можуть змінити ситуацію на полі бою F-16

Генерал також наголосив на важливості надання Україні винищувачів F-16, щоб дати шанс на перемогу. Він підкреслив, що Україна має змінити свою історичну доктрину і провести інтегровану кампанію «повітря-земля» для створення синергії між наземними та повітряними операціями.

"Щоб забезпечити перевагу в повітрі у той час і в тих місцях, які вона вибере, Україна повинна змінити свою історичну доктрину і провести інтегровану кампанію "повітря-земля". Лише завдяки такій інтеграції, яка створює синергію між наземними та повітряними операціями, Україна може сприяти посиленню армії на полі бою", – зазначив військовий.

Брідлав нагадав, як у 2022 році українці благали світ закрити небо над Україною, але багато варіантів, запропонованих штаб-квартирами НАТО, були відхилені через побоювання відповіді з боку Росії. Він зазначив, що саме відсутність дій призвела до широкомасштабного вторгнення Росії.

Яка найсильніша зброя Путіна

Брідлав також зазначив, що найдієвіша зброя Путіна – погрози.

Ми постійно чуємо ядерні погрози. Росія виголошує їх приблизно кожен тиждень. Ми постійно чуємо про розширення війни. Росія згадує про це приблизно кожні 7 – 14 днів. І, до речі, близько половини цих повідомлень містять такі застереження. Тож кампанія залякування Путіна є його найдієвішою зброєю,

– сказав Брідлав.

Генерал також застеріг, що союзники, завданням яких є стримування агресії Росії, самі є "майже повністю стриманими". Він закликав Захід бути нестримним і мати моральну мужність для протидії російській агресії.

"Ми на Заході повинні бути нестримними. Нам потрібно мати моральну мужність, щоб вирішити це", – підсумував Брідлав.

Нагадаємо, що нещодавно Нідерланди видали дозвіл на експорт в Україну 24 літаків F-16. Згідно з опублікованим листом, перші літаки надійдуть в Україну "найближчим часом".