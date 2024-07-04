Експерти стверджують, що запізнілі та недостатні за обсягами постачання західного озброєння, швидше за все, не дозволяє укомплектувати нові бригади Збройних Сил України на достатньому рівні.

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Як західна допомога впливає на формування бригад ЗСУ

Експерти наголосили, що своєчасна і належна західна безпекова допомога залишається вирішальним фактором, що визначає, коли й в якому масштабі Сили оборони зможуть перехопити ініціативу на полі бою та провести у майбутньому оперативні контрнаступальні операції.

Зокрема, ISW пригадали інтерв'ю президента Володимира Зеленського агентству Bloomberg, в якому він заявив, що для контрнаступу щонайменше 10 новостворених бригад Збройних сил України терміново потребують важкої техніки, зокрема бойових броньованих машин, бронетранспортерів, танків і важкої артилерії. Командир бригади, дислокованої в районі Часового Яру, підкреслив, що українські війська наразі більше потребують боєприпасів, ніж додаткової живої сили.

У звіті також наголосили, що президент Володимир Зеленський наголосив на занепокоєнні щодо затримки доставлення військової техніки на фронт. Він повторив свої попередні заяви від червня 2024 року, підкресливши, що повільне надходження американської безпекової допомоги перешкоджає здатності України належним чином оснастити резервні бригади для проведення оборонних операцій.

"Останніми місяцями українські ЗМІ регулярно наголошували на відсутності достатньої кількості матеріальних засобів для оснащення всіх нових українських бригад, які зараз формуються, і поточні повідомлення свідчать про те, що Україна не зможе повністю укомплектувати всі свої майбутні бригади без надходження додаткової західної безпекової допомоги. Багатомісячна затримка західної допомоги посилила виклики, пов'язані з мобілізаційними зусиллями країни", – пишуть аналітики.

Що можна зробити для того, щоб в Україні не затягнулася війна

В Інституті вивчення війни підкреслили, що критична важливість своєчасного проведення Україною оперативно значущих контрнаступальних операцій має запобігти затягуванню війни. На думку експертів ISW, стратегія президента Росії Владіміра Путіна ґрунтується на вірі в те, що "Росія може досягати поступових успіхів в Україні до нескінченності", що підживлює його прагнення продовжувати війну і підривати українську державність. ISW стверджує, що Путін навряд чи перегляне свою позицію, якщо Україна не завдасть суттєвих поразок російським військам.

Україна не має часу і гнучкості, щоб чекати на західну безпекову допомогу для оснащення нових підрозділів. Російські війська, найімовірніше, зараз намагаються використати ініціативу на всьому театрі бойових дій, щоб змусити Київ виділити особовий склад і матеріально-технічні засоби для поточних оборонних операцій та не дозволити Силам оборони накопичити вирішальну кількість особового складу і ресурсів, необхідних для протистояння цій ініціативі,

– зазначено у звіті.

Аналітики також переконані, що чим довше ЗСУ будуть чекати на оснащення і розгортання нових бригад, тим у росіян буде більше можливостей, щоб перешкодити українським зусиллям зосередити нову бойову міць, яка ще не була залучена, для проведення майбутніх контрнаступальних операцій.

ISW вказує на те, що західна безпекова допомога, спрямована на оснащення нових українських військових підрозділів, як очікується, зменшить поточний тиск. Ця посилена підтримка забезпечить більшу ясність щодо наявних сил, що дозволить Україні здійснити конкретне планування майбутніх контрнаступів.