Эксперты утверждают, что запоздалые и недостаточные по объемам поставки западного вооружения, скорее всего, не позволяет укомплектовать новые бригады Вооруженных Сил Украины на достаточном уровне.

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Как западная помощь влияет на формирование бригад ВСУ

Эксперты отметили, что своевременная и надлежащая западная помощь по безопасности остается решающим фактором, определяющим, когда и в каком масштабе Силы обороны смогут перехватить инициативу на поле боя и провести в будущем оперативные контрнаступательные операции.

В частности, ISW вспомнили интервью президента Владимира Зеленского агентству Bloomberg, в котором он заявил, что для контрнаступления по меньшей мере 10 вновь созданных бригад Вооруженных сил Украины срочно нуждаются в тяжелой технике, в частности боевых бронированных машин, бронетранспортеров, танков и тяжелой артиллерии. Командир бригады, дислоцированной в районе Часового Яра, подчеркнул, что украинские войска сейчас больше нуждаются в боеприпасах, чем в дополнительной живой силе.

В отчете также отметили, что президент Владимир Зеленский отметил обеспокоенность относительно задержки доставки военной техники на фронт. Он повторил свои предыдущие заявления от июня 2024 года, подчеркнув, что медленное поступление американской помощи по безопасности препятствует способности Украины должным образом оснастить резервные бригады для проведения оборонительных операций.

"В последние месяцы украинские СМИ регулярно отмечали отсутствие достаточного количества материальных средств для оснащения всех новых украинских бригад, которые сейчас формируются, и текущие сообщения свидетельствуют, что Украина не сможет полностью укомплектовать все свои будущие бригады без поступления дополнительной западной помощи по безопасности. Многомесячная задержка западной помощи усилила вызовы, связанные с мобилизационными усилиями страны", – пишут аналитики.

Что можно сделать для того, чтобы в Украине не затянулась война

В Институте изучения войны подчеркнули, что критическая важность своевременного проведения Украиной оперативно значимых контрнаступательных операций должна предотвратить затягивание войны. По мнению экспертов ISW, стратегия президента России Владимира Путина основывается на вере в то, что "Россия может достигать постепенных успехов в Украине до бесконечности", что подпитывает его стремление продолжать войну и подрывать украинскую государственность. ISW утверждает, что Путин вряд ли пересмотрит свою позицию, если Украина не нанесет существенных поражений российским войскам.

Украина не имеет времени и гибкости, чтобы ждать западную помощь по безопасности для оснащения новых подразделений. Российские войска, вероятнее всего, сейчас пытаются использовать инициативу на всем театре боевых действий, чтобы заставить Киев выделить личный состав и материально-технические средства для текущих оборонительных операций и не позволить Силам обороны накопить решающее количество личного состава и ресурсов, необходимых для противостояния этой инициативе,

– указано в отчете.

Аналитики также убеждены, что чем дольше ВСУ будут ждать оснащения и развертывания новых бригад, тем у россиян будет больше возможностей, чтобы помешать украинским усилиям сосредоточить новую боевую мощь, которая еще не была привлечена, для проведения будущих контрнаступательных операций.

ISW указывает на то, что западная помощь по безопасности, направленная на оснащение новых украинских военных подразделений, как ожидается, уменьшит текущее давление. Эта усиленная поддержка обеспечит большую ясность относительно имеющихся сил, что позволит Украине осуществить конкретное планирование будущих контрнаступлений.