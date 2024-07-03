Станом на зараз такі темпи мобілізації в Україні тривають. Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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Коли ЗСУ отримають підготовлених бійців

Роман Костенко зазначив, що ЗСУ відчують поповнення приблизно у кінці серпня. Тому що є вимоги, щоб люди, які приходять в армію, проходили підготовку не менше 40 днів. Це тільки первинна військова підготовка. Також два місяці потрібно на фахову підготовку. Тому у середньому два – три місяці триватиме підготовка.

Тому якщо ми почали у травні, я думаю, якраз до кінця літа військо вже отримає підготовлених бійців. Залежно від того, як до цього підійдуть інструктори та командири. І вже тоді перестануть відчувати у такій мірі, як зараз, потребу в особовому складі,

– припустив народний депутат.