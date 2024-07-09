Они примут участие в саммите НАТО, который начинается уже сегодня, 9 июля, и продлится до 11 июля.

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Как начался визит Зеленских в Вашингтон

Утром 9 июля президентская чета Зеленских возложили венок к Мемориалу жертв Голодомора в Вашингтоне. Там президент пообщался с местной общиной украинцев.

Он поблагодарил их за активную поддержку нашего государства и за то, что в США "не забывают об Украине". Он убежден, что это дает сигнал европейским государствам сохранять единство. Кроме этого, Владимир Зеленский выразил благодарность украинцам за содействие приближению Украины к НАТО.

Украина хочет договориться о большем количестве систем ПВО

Отвечая на вопрос, как обстрел Россией Охматдета повлияет на помощь Украине со стороны Запада, Зеленский ответил, что президент Байден и другие лидеры "могут быть более решительными, чем это было до этого".

Президент сообщил, что в рамках саммита ожидается много двусторонних встреч. Приоритетом Украины является обеспечение системами ПВО.