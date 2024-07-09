Вони візьмуть участь в саміті НАТО, який починається вже сьогодні, 9 липня, і триватиме до 11 липня.

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Як почався візит Зеленських до Вашингтона

Зранку 9 липня президентське подружжя Зеленських поклали вінок до Меморіалу жертв Голодомору у Вашингтоні. Там президент поспілкувався з місцевою громадою українців.

Він подякував їм за активну підтримку нашої держави і за те, що у США "не забувають про Україну". Він переконаний, що це дає сигнал європейським державам зберігати єдність. Крім цього, Володимир Зеленський висловив вдячність українцям за сприяння наближенню України до НАТО.

Україна хоче домовитись про більше систем ППО

Відповідаючи на запитання, як обстріл Росією Охматдиту вплине на допомогу Україні з боку Заходу, Зеленський відповів, що президент Байден й інші лідери "можуть бути більш рішучими, ніж це було до цього".

Президент повідомив, що в рамках саміту очікується багато двосторонніх зустрічей. Пріоритетом України є забезпечення системами ППО.