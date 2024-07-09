Втім, у США зазначили, що такі питання мають підійматися лише з іншими главами держави. Про це заявив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу, передає 24 Канал.

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Чи планують в НАТО збивати ракети над Україною

Напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща залучить союзників по НАТО до обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України. У Міллера запитали, якою є позиція США щодо цієї ідеї.

У мене немає інформації про жодні зміни в політиці США чи НАТО, про які можна було б оголосити сьогодні, але очевидно, що щоразу, коли член НАТО хоче підняти питання політики, він має можливість зробити це і обговорити його з іншими главами держав,

– зазначив речник Держдепу.

Він додав, що питання щодо збиття ракет над Україною можна буде обговорити під час саміту НАТО, який розпочнеться у Вашингтоні вже сьогодні, 9 липня. Втім, це за умови, що Туск захоче це зробити.

Що цьому передувало