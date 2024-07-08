Під час спільної пресконференції польський прем'єр та український лідер висловилися щодо реалізації положення про збиття ракет країни-агресорки силами НАТО.

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Серйозний крок, але не завершений

За словами Дональда Туска, розмови про збиття НАТО повітряних цілей, які перебувають над Україною та рухаються у напрямку Польщі, точаться вже давно.

Варшава першою почала говорити про необхідність збивати ракети та дрони в українському просторі, не чекаючи коли вони перетнуть натівський повітряний простір.

Водночас Туск додав, що для реалізації такого кроку необхідна однозначна співпраця в рамках НАТО. "Такого роду акції вимагають спільної натівської відповідальності", – уточнив він.

Польський прем'єр зауважив, що не має ілюзій, бо розуміє, що це нелегке рішення. Тому у двосторонній угоді про гарантії безпеки з Україною вказано на необхідність розмови про збиття силами НАТО російських ракет і залучення до неї союзників по Альянсу.

Дональд Туск підкреслив, що зроблено серйозний крок у цьому напрямку, втім, він не завершений. Попереду ще – домовленості з іншими країнами НАТО.

Зеленський, виступаючи, сказав, що в угоді передбачено розробку механізму щодо збиття в повітряному просторі України російських ракет і дронів, випущених у напрямку Польщі. Президент висловив сподівання, що команди країн, міністри оборони, військові пропрацюють рішення, яке дозволить швидко реалізувати цей пункт угоди.

Нагадаємо, що під час повітряних атак ракети окупантів вже перетинали простір країн НАТО. А Володимир Зеленський неодноразово просив Альянс допомогти у знищенні повітряних цілей над Україною.