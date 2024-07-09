Сміт підкреслила стійку відданість НАТО підтримці України. Вона також анонсувала нове фінансове зобов'язання.

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Сміт зазначила, що на саміті НАТО можуть задовольнити прохання України про передачу семи Patriot.

Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями,

– сказала вона.

Також вона додала, що у Вашингтоні "буде великий тиждень". Вона закликала стежити за оголошеннями, які будуть посилати сигнал для України та союзників по НАТО. Зокрема, Сміт анонсувала новини про оборонне виробництво, стійкість та кібербезпеку.

Посол зауважила, що Президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.

"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань", – підсумувала Сміт.

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9 – 11 липня. Основною темою зустрічі лідерів 32 країн стане Україна.