Напередодні саміту НАТО, який стартує вже 9 липня, члени Альянсу обговорювали, наскільки міцні гарантії надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО. Водночас варто зазначити, що проєкт може змінитися, але наявність формулювання про "незворотність" стане значним сигналом для Києва та Москви.

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"Міст" до членства в НАТО

Одне з джерел західного видання, офіційний представник США, сказав, що Білий дім підтримує використання цього слова в кінцевому комюніке, якщо в документі також підтверджується, що робота України над демократичними реформами продовжиться. Чиновник сказав, що це формулювання увійде в кінцеву версію.

Багато європейців наголошували на необхідності різких висловлювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі й офіційні особи США та Німеччини запропонували описати "міст" до членства України в НАТО.

Однак офіційні особи також наголосили на важливості "відчутних заходів" для підтримки поточної боротьби Києва з Росією. Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Альянс зробить "нові важливі оголошення" про збільшення військової, політичної та фінансової підтримки України в рамках "мосту" Києва до НАТО.

Комюніке відмовились обговорювати публічно

Представники США публічно відмовилися обговорювати деталі спільного комюніке напередодні саміту.

У декларації саміту справедливо приділяється велика увага тому, що члени Альянсу скажуть про шлях членства України. Мова буде чіткою і сильною,

– сказав Майкл Карпентер, старший радник з питань Європи в Раді національної безпеки.

Високопоставлений чиновник пояснив, що те, що вони "описали з точки зору переходу до членства та результатів, які НАТО оприлюднить для України, є досить суттєвим". За його словами, не мовиться про якийсь план того, як дістатися звідси туди. Він зазначив, що говорять про підтримання цілого командування у Вісбадені.

Він підкреслив, що це дуже серйозні зусилля, щоб привести Україну в позицію, коли вона буде готова взяти на себе свої ролі та обов’язки в Альянсі з першого дня.