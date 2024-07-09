Впрочем, в США отметили, что такие вопросы должны подниматься только с другими главами государства. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга, передает 24 Канал.

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Планируют ли в НАТО сбивать ракеты над Украиной

Накануне глава польского правительства Дональд Туск заявил, что Польша привлечет союзников по НАТО к обсуждению возможного сбивания российских ракет и дронов над территорией Украины. У Миллера спросили, какова позиция США относительно этой идеи.

У меня нет информации ни о каких изменениях в политике США или НАТО, о которых можно было бы объявить сегодня, но очевидно, что каждый раз, когда член НАТО хочет поднять вопрос политики, он имеет возможность сделать это и обсудить его с другими главами государств,

– отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что вопрос о сбивании ракет над Украиной можно будет обсудить во время саммита НАТО, который начнется в Вашингтоне уже сегодня, 9 июля. Впрочем, это при условии, что Туск захочет это сделать.

Что этому предшествовало