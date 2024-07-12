Первые страны, которые предоставят Украине истребители F-16 – это Дания и Нидерланды. Сейчас эти самолеты уже направляются в Украину.

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Сможет ли Украина бить по России с F-16

У премьера Дании Метте Фредериксен спросили, распространяется ли разрешение Дании использовать ее истребители F-16 для ударов по всей территории России, или только части.

Нельзя задавать этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины – да,

– ответила Фредериксен.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 128 западных истребителей F-16, чтобы достичь паритета с Россией в небе. На это премьер Дании сказала, что надеется на мобилизацию усилий партнеров.

Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в России, то оно очень большое. Их сейчас используют непосредственно в Украине. А потому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов,

– подчеркнула Метте Фредериксен.

К слову, ранее Байден ответил, почему не позволяет Украине бить американским оружием вглубь России. По его словам, удары по Кремлю не будут иметь смысла.