У ДСНС повідомили, що внаслідок вибуху у багатоповерхівці Білій Церкві сталася руйнація залізобетонного перекриття з 2-го по 5-й поверх.
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Внаслідок вибуху є загибла
Рятувальники повідомили, що у квартирі на 2-му поверсі виявлено 1 загиблу жінку. Натомість на 4-му поверсі врятовано 1 дитину 2016 року народження – її госпіталізували до лікарні.
Загалом фахівці ДСНС врятували з-під завалів трьох людей, серед яких дитина.
Пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.
Наслідки вибуху
У ДСНС повідомили, що на провулку Грузинському у квартирі на 3-му поверсі 5-поверхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.
Внаслідок вибуху у будинку почалась пожежа. Станом на 16:09 її вже ліквідували.
Внаслідок вибуху в квартирі сталася руйнація залізобетонного перекриття з 2-го по 5-й поверх,
– повідомили у ДСНС.
Наразі розбір завалів ще триває. До робіт залучено 35 людей, серед яких 2 психологи та 9 одиниць техніки ДСНС. На місці встановили мобільний пункт обігріву.
Додатково слідують 10 фахівців та 2 одиниці техніки МРЦ ШР ДСНС.