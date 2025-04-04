Федько доволі довгий час очолював Придніпровський енергобудівний технікум. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Відомо".

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Що відомо про Юрія Федька

Близько 07:40 у житловому масиві Придніпровськ у Дніпрі вибухнуло авто. У транспортному засобі на момент вибуху був Юрій Федько – очільник Лівобережної адміністрації міста – з дружиною.

61-річний Юрій Федько загинув, а його дружина отримала травми та перебуває у лікарні.

Він народився 1964 року у Жовтих Водах і мав чотири вищі освіти: історія, менеджмент, право та публічне управління. У 1997 – 2015 роках очолював Придніпровський енергобудівний технікум, пройшовши шлях від викладача до директора.

Федько розпочинав політичну кар’єру в партії "УКРОП", був наближений до чинного мера Дніпра Бориса Філатова та деякий час був його помічником. У 2015 – 2021 роках керував Самарською райрадою у Дніпрі, а згодом, як депутат від партії "Пропозиція", у 2021 став головою Лівобережної адміністрації Дніпра.

Там знаходиться житловий масив Придніпровський, де розташована ТЕС. Туди досить часто гатили окупанти. Район стикається і з соціально-економічними проблемами. Там періодично виникають скандали, пов’язані з перебоями водопостачання, вивезенням сміття та іншими комунальними питаннями. Одним із найгучніших стало питання приватизації стадіону "Авангард".

У 2023 році задекларував заробіток у 371,6 тисячі гривень. Понад чотири тисячі Федько отримав від банківських відсотків. Його дружина директорка коледжу енергетичних та інформаційних технологій, заробила майже 400 тисяч. На роботі за сумісництвом вона отримала ще майже тридцять тисяч.

У банках Юрій зберігає 178,7 тисячі гривень, Анжеліка – 21,8 тисячі гривень. Готівковими коштами Федько задекларував 460 тисяч гривень, 15,5 тисячі доларів і 6,4 тисячі євро. У його дружини готівкою є сто тисяч гривень.

Юрій Федько задекларував квартиру у Дніпрі 64 кв. м. Іншої нерухомості не має. Єдиний транспортний засіб у родині зареєстрований на дружину Анжеліку – HYUNDAI SANTA FE 2011 року випуску.