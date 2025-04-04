В момент вибуху в салоні автомобіля також перебувала дружина Федька. Усе, що відомо про підрив депутата Дніпровської міськради – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про підрив авто Юрія Федька

У поліції Дніпропетровської області розповіли, що повідомлення про вибух авто надійшло до правоохоронців 4 квітня близько 07:40. Там додали, що в салоні перебував місцевий посадовець та його дружина. Внаслідок вибуху вони отримали поранення.

Підрив авто посадовця у Дніпрі / Фото поліції

Пізніше заступниця Федька Ольга Козлова повідомила, що його направили до реанімації. Однак вже об 13:30 в поліції Дніпровської області розповіли, що посадовець помер у лікарні.

Інформацію про те, що загиблим є саме Юрій Федько, підтвердили й у партії "Пропозиція", членом якої був посадовець.

Відомо, що на місці вибуху авто працював Перший заступник Голови Нацполіції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, керівництво ГУНП у Дніпропетровській області, СБУ та прокуратури.

Які версії вибуху авто Федька розглядає слідство

Для розслідування злочину створено спільну слідчу комісію за участю всіх правоохоронних органів.

Під час оперативної наради правоохоронці визначили три основні версії:

замовний злочин, організований російськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в Україні.

особистий конфлікт між потерпілим і можливим злочинцем.

професійна діяльність потерпілого.

Авто Юрія Федька після вибуху / Фото поліції

За інформацією Офісу генпрокурора, досудове розслідування проводить спільна слідча група ГУНП в Дніпропетровській області та УСБУ в області.

Що відомо про Юрія Федька

Юрій Федько народився у 1971 році. Понад 25 років він працював у Придніпровському енергобудівному технікумі, де пройшов шлях від викладача до директора. Пізніше він вирішив розпочати політичну діяльність. Спершу Федько став депутатом Самарської райради, а згодом і її головою. Після реорганізації районних рад у Дніпрі очолив Лівобережну адміністрацію.

Юрій Федько / Фото партії "Пропозиція"

Відомо, що Федько почав свою політичну кар'єру в партії "УКРОП" і мав тісні зв'язки з чинним мером Дніпра Борисом Філатовим.

Спочивай з миром, мій Друже, ще зі студентських часів. Невгамовний біль. Я знаю, що те мене чуєш зараз, братику. Єдиний, хто був в мерії зі мною на "ти",

– написав про загибель Федька Борис Філатов.

Міський голова додав, що "цей теракт розслідують найкращі професіонали, і це – справа честі для всіх нас".

У 2021 році його призначили головою Лівобережної адміністрації міста. Значну частину цієї території займає житловий масив Придніпровський, де розташована ТЕС, яка неодноразово ставала ціллю російських обстрілів.

Як пише "Відомо", район стикається із соціально-економічними проблемами. Там періодично виникають скандали, пов'язані з перебоями водопостачання, вивезенням сміття та іншими комунальними питаннями. Одним із найгучніших стало питання приватизації стадіону "Авангард".