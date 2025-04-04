В момент взрыва в салоне автомобиля также находилась жена Федько. Все, что известно о подрыве депутата Днепровского горсовета – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о подрыве авто Юрия Федько

В полиции Днепропетровской области рассказали, что сообщение о взрыве авто поступило в правоохранительные органы 4 апреля около 07:40. Там добавили, что в салоне находился местный чиновник и его жена. В результате взрыва они получили ранения.

Подрыв авто чиновника в Днепре / Фото полиции

Позже заместитель Федько Ольга Козлова сообщила, что его направили в реанимацию. Однако уже в 13:30 в полиции Днепровской области рассказали, что чиновник умер в больнице.

Информацию о том, что погибшим является именно Юрий Федько, подтвердили и в партии "Пропозиция", членом которой был чиновник.

Известно, что на месте взрыва авто работал Первый заместитель Председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, руководство ГУНП в Днепропетровской области, СБУ и прокуратуры.

Какие версии взрыва авто Федько рассматривает следствие

Для расследования преступления создана совместная следственная комиссия с участием всех правоохранительных органов.

Во время оперативного совещания правоохранители определили три основные версии:

заказное преступление, организованное российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

личный конфликт между потерпевшим и возможным преступником.

профессиональная деятельность потерпевшего.

Авто Юрия Федько после взрыва / Фото полиции

По информации Офиса генпрокурора, досудебное расследование проводит совместная следственная группа ГУНП в Днепропетровской области и УСБУ в области.

Что известно о Юрии Федько

Юрий Федько родился в 1971 году. Более 25 лет он работал в Приднепровском энергостроительном техникуме, где прошел путь от преподавателя до директора. Позже он решил начать политическую деятельность. Сначала Федько стал депутатом Самарского райсовета, а впоследствии и его председателем. После реорганизации районных советов в Днепре возглавил Левобережную администрацию.

Юрий Федько / Фото партии "Пропозиция"

Известно, что Федько начал свою политическую карьеру в партии "УКРОП" и имел тесные связи с действующим мэром Днепра Борисом Филатовым.

Покойся с миром, мой Друг, еще со студенческих времен. Неутихающая боль. Я знаю, что то меня слышишь сейчас, братик. Единственный, кто был в мэрии со мной на "ты",

– написал о гибели Федьки Борис Филатов.

Городской голова добавил, что "этот теракт расследуют лучшие профессионалы, и это – дело чести для всех нас".

В 2021 году его назначили главой Левобережной администрации города. Значительную часть этой территории занимает жилой массив Приднепровский, где расположена ТЭС, которая неоднократно становилась целью российских обстрелов.

Как пишет "Известно", район сталкивается с социально-экономическими проблемами. Там периодически возникают скандалы, связанные с перебоями водоснабжения, вывозом мусора и другими коммунальными вопросами. Одним из самых громких стал вопрос приватизации стадиона "Авангард".