У Министерстве обороны Украины рассказали о минимальном размере денежного обеспечения в ВСУ, а также возможных дополнительных вознаграждениях. Детали читайте в материале 24 Канала.

Какую зарплату получает мобилизованный?

Минимальный размер денежного обеспечения в ВСУ сейчас составляет 20 100 гривен. Его размер зависит от должности, воинского звания, а также продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

За участие в боевых действиях и выполнение специальных задач есть дополнительные вознаграждения:

100 000 гривен – за участие в боевых действиях;

50 000 гривен – за выполнение боевых (специальных) задач в составе органа военного управления, штаба группировки войск (сил) или штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск;

30 000 гривен – за выполнение специальных задач вне боевых действий;

70 000 гривен за каждые 30 дней – единовременное вознаграждение за задания на линии соприкосновения.

Обратите внимание! Для расчета вероятного денежного обеспечения можно воспользоваться онлайн-калькулятором по ссылке.

Какие еще возможны выплаты военнослужащим?

Поощрение за успехи на поле боя, которые дают за уничтоженную или захваченную вражескую технику. К примеру, за боевой самолет – 121 800 гривен, за РСЗО – 60 900 гривен, танк – 48 720 гривен, БМП – 42 630 гривен и тому подобное.

Единовременное пособие при заключении первого контракта и при увольнении (размер зависит от оснований увольнения, должности и продолжительности службы).

Ежегодная помощь на оздоровление – в размере денежного обеспечения.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере денежного обеспечения (перечень причин определяет министр обороны).

Вознаграждение инструкторам учебных центров – от 15 000 до 30 000 гривен и тому подобное.

Напомним, зарплаты украинских военных планируют поднять до стандартов армий НАТО. Даже рядовые в тыловых подразделениях могут получать до 50 000 гривен в месяц.