Готовят ли повышение заработных плат военным?

В Украине готовятся существенно повысить денежное обеспечение военнослужащих, об этом сообщил народный депутат Украины Руслан Горбенко, сообщает 24 Канал.

Читайте также Более 3 тысяч ко Дню Независимости: кому и сколько выплатят помощи в августе

По его словам, конечная цель это довести уровень зарплат в ВСУ до стандартов НАТО, где минимальное обеспечение военных достигает около 2 300 евро в месяц.

Если говорить о достойном уровне зарплаты, о чем неоднократно подчеркивал президент, то конечная цель – это стандарты НАТО. Для примера, в странах Альянса минимальное денежное обеспечение военных составляет около 2 300 евро в месяц,

– заявил Горбенко.

В первую очередь повышение будет касаться военных в тыловых подразделениях, которые сегодня получают только должностной оклад без дополнительных надбавок.

Какими будут новые зарплаты для военных?

Согласно озвученному плану, новый уровень зарплат в Вооруженных силах Украины может выглядеть так:

рядовые – до 50 000 гривен в месяц;

сержантский состав – от 70 000 гривен и выше;

младшие офицеры – 75 – 80 тысяч гривен.

Таким образом, Украина постепенно приближает систему денежного обеспечения своих военнослужащих к европейским и натовским стандартам, делая службу в армии более конкурентной и престижной.

Что известно о зарплатах военных?