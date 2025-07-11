Какие компании повысят зарплаты в 2025 году?
Только около 35% работодателей в Украине в целом планируют повышать зарплаты своим работникам в 2025 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Государственной службы занятости.
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Больше всего склонен к повышению зарплат крупный бизнес.
- Среди предприятий с численностью более 250 работников поднимать зарплату в этом году собираются 45%.
- В компаниях среднего размера с численностью 50-249 рабочих и малого с численностью 10-49 работников около 35% работодателей планируют повышение выплат.
- Среди микропредприятий (1-9 работников) к повышению готовы примерно 30%.
Важно! Наибольшее количество работодателей планирует повышение зарплат своим работникам в Житомирской, Волынской и Закарпатской областях, наименьшее – в Киеве и Херсонской области.
В каких отраслях повысят зарплаты?
В отраслях экономики ситуация по выплатам отличается. Наибольшее количество компаний планирует повысить заработные платы:
- в сельском хозяйстве – 51,7%;
- в добывающей отрасли – 6,7%;
- в перерабатывающей промышленности – 44,2%.
По данным исследования, наименьший процент компаний, которые собираются поднимать в этом году зарплаты, зафиксировали:
- в образовании – 24%
- в государственном управлении – 18,2;
- в искусстве и спорте – 17%.
При этом наиболее востребованными профессиями в 2025 году остаются:
- тракторист;
- слесарь-ремонтник;
- электрогазосварщик;
- электромонтер;
- медсестра;
- водитель;
- швея.
Стоит знать! Во время исследования Государственная служба занятости опросила около 55 000 работодателей во всех регионах, находящихся под контролем Украины.