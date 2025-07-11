Які компанії підвищать зарплати у 2025 році?

Лише близько 35% роботодавців в Україні загалом планують підвищувати зарплати своїм працівникам у 2025 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Державної служби зайнятості.

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Найбільше схильний до підвищення зарплат великий бізнес.

  • Серед підприємств з чисельністю понад 250 працівників підіймати зарплату цього року збираються 45%.
  • У компаніях середнього розміру з чисельністю 50-249 робітників та малого з чисельністю 10-49 працівників близько 35% роботодавців планують підвищення виплат.
  • З-поміж мікропідприємств (1-9 працівників) до підвищення готові приблизно 30%.

Важливо! Найбільша кількість роботодавців планує підвищення зарплат своїм працівникам у Житомирській, Волинській та Закарпатській областях, найменша – у Києві та Херсонській області.

У яких галузях підвищать зарплати?

У галузях економіки ситуація щодо виплат різниться. Найбільша кількість компаній планує підвищити заробітні плати:

  • у сільському господарстві – 51,7%;
  • у видобувній галузі – 6,7%;
  • у переробній промисловості – 44,2%.

За даними дослідження, найменший відсоток компаній, які збираються підіймати цьогоріч зарплати, зафіксували:

  • в освіті – 24%
  • у державному управлінні – 18,2;
  • в мистецтві та спорті – 17%.

При цьому найбільш затребуваними професіями у 2025 році залишаються:

  • тракторист;
  • слюсар-ремонтник;
  • електрогазозварник;
  • електромонтер;
  • медсестра;
  • водій;
  • швачка.

Варто знати! Під час дослідження Державна служба зайнятості опитала близько 55 000 роботодавців в усіх регіонах, що перебувають під контролем України.