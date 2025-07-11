Як змінилася реальна зарплата
Номінальна зарплата українців у І кварталі 2025 року зросла на 53,8% у порівнянні з IV кварталом 2021 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження Центру Разумкова.
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- Однак інфляція за цей же період перевищила ріст зарплат і склала 54,0%
- Таким чином, реальна заробітна плата громадян впала на 0,2%.
Втім аналітики відзначають ріст середньої заробітної плати українців з урахуванням інфляції у 2025 році.
- У I кварталі 2025 року середня заробітна плата склала 23 460 гривень.
- Її розмір вище на 21,1% у порівнянні з першим кварталом 2024 року.
- Якщо брати до уваги інфляцію, яка склала 13,6%, то середня зарплата перевищила ріст цін на 10,5%.
Важливо! Дослідники наголошують, що зарплати в Україні зростають нерівномірно, що говорить про перекоси в економіці, які лише посилюються через війну та мобілізацію.
Які зарплати в різних галузях
Найбільше зарплати зросли через гострий дефіцит кадрів у таких галузях:
- транспорт (+51,5%);
- сільське господарство (+46,9%);
- будівництво (+35,3%);
- IT-технології (+32,5%);
- фінанси (+28,6%).
А от в освіті та медицині ситуація невтішна. Ріст зарплат вчителів склав 15,5%, медиків – 12,5%, що нижче за показник інфляції.
До війни їхні зарплати й так відставали від середньої на 12-16%, а тепер розрив досяг 27% для медиків і 39% для педагогів,
– говорять у Центрі Разумкова.
Варто знати! за даними дослідження Центру Разумкова, наразі у 13 із 25 секторах економіки заробітні плати нижчі від середнього рівня по Україні.