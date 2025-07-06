Зарплат вчителів в Україні зміняться
Кабмін прогнозує подібні зміни у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, пише 24 Канал з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.
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У проєкті містяться такі показники місячної зарплати вчителя (без нарахувань ЄСВ):
- 2024 рік – 15,0 тисяч гривень;
- 2025 рік – 15,0 тисяч гривень;
- 2026 рік – 17,0 тисяч гривень;
- 2027 рік – 18,3 тисячі гривень;
- 2028 рік – 20,0 тисяч гривень.
Зокрема середня зарплата штатних працівників в Україні зросла торік на 23,1% до 21 473 гривень. Це демонструють дані Держстату.
Важливо! Однак найнижчі зарплати, як свідчать цифри, у галузі освіті – 14 593 гривень (зростання за рік склало 17,3%).
Про що ще йдеться у прогнозі?
У 2025 році кількість шкіл в Україні скоротиться до 12 600. Цей процес відбуватиметься й надалі до 12 000 у 2026 році, до 11 000 у 2027 році та до 10 500 у 2028 році. Крім того, кількість здобувачів повної загальної середньої освіти (тобто школярів) у 2025 році кількість скоротиться на 200 тисяч до 3 889 800 осіб.