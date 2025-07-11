Как изменилась реальная зарплата
Номинальная зарплата украинцев в I квартале 2025 года выросла на 53,8% по сравнению с IV кварталом 2021 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Центра Разумкова.
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- Однако инфляция за этот же период превысила рост зарплат и составила 54,0%
- Таким образом, реальная заработная плата граждан упала на 0,2%.
Впрочем аналитики отмечают рост средней заработной платы украинцев с учетом инфляции в 2025 году.
- В I квартале 2025 года средняя заработная плата составила 23 460 гривен.
- Ее размер выше на 21,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года.
- Если брать во внимание инфляцию, которая составила 13,6%, то средняя зарплата превысила рост цен на 10,5%.
Важно! Исследователи отмечают, что зарплаты в Украине растут неравномерно, что говорит о перекосах в экономике, которые только усиливаются из-за войны и мобилизации.
Какие зарплаты в разных отраслях
Больше всего зарплаты выросли из-за острого дефицита кадров в таких отраслях:
- транспорт (+51,5%);
- сельское хозяйство (+46,9%);
- строительство (+35,3%);
- IT-технологии (+32,5%);
- финансы (+28,6%).
А вот в образовании и медицине ситуация неутешительная. Рост зарплат учителей составил 15,5%, медиков – 12,5%, что ниже показателя инфляции.
До войны их зарплаты и так отставали от средней на 12-16%, а теперь разрыв достиг 27% для медиков и 39% для педагогов,
– говорят в Центре Разумкова.
Стоит знать! по данным исследования Центра Разумкова, сейчас в 13 из 25 секторах экономики заработные платы ниже среднего уровня по Украине.