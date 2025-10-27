Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Що відомо про прощання?
В понеділок, 27 жовтня, у Свято-Михайлівському соборі Києва відбулась церемонія прощання із журналісткою Оленою Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним, які загинули в Краматорську внаслідок атаки російського дрона "Ланцет".
Обоє медійників родом з Донеччини. З перших днів повномасштабного вторгнення вони працювали у найгарячіших точках рідної області. Провести їх в останню путь прийшли близькі, друзі, колеги та небайдужі українці.
Прощання з медійниками / Фото OBOZ.UA
Прощання з журналісткою Альоною Грамовою та оператором Євгеном Кармазіним / Фото OBOZ.UA
Прощання з медійниками у Свято-Михайлівському соборі / Фото OBOZ.UA
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Світла та вічна пам'ять!
Що відомо про загибель медійників?
Журналістка телеканалу "Freedom" Олена Грамова (Губанова) та оператор Євген Кармазін загинули в Краматорську внаслідок удару ворожого БпЛА "Ланцет".
Про загибель медійників 23 жовтня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини та були всюди завжди перші, згадував Філашкін.