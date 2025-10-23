Разом із загиблими перебував спеціальний кореспондент Олександр Количев, який отримав поранення. 24 Канал зібрав спогади колег про вбитих Росією журналістів.

Що відомо про Олену Губанову та Євгена Кармазіна?

27 червня 2023 року Олена та Євген були в епіцентрі удару по піцерії у Краматорську. Там загинуло багато людей, але вони – вижили.

Цього разу журналісти саме знімали наслідки вечірньої атаки російської армії на місто. Було видно, що їхня автівка не військова.

На сторінці Donbas Media Forum 2025 розповіли, що ще 11 жовтня Альона Грамова вела третій день заходу.

Жінка народилася у Єнакієвому, жила і працювала на Донеччині. У 2014 році зайнялася волонтерством, а потім стала воєнною кореспонденткою та документувала наслідки війни у найгарячіших точках Донецької та Дніпропетровської областей.

Завжди весела та спокійна. Лізла всюди, куди пролізе воєнкорська нога,

– пригадує її колишня колега, подруга Анастасія Жук.

У 2023 році президент нагородив її орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Тоді ж стала лауреаткою обласного конкурсу "Жінка Донеччини" у номінації "Журналістка року".

Її професіоналізм і відданість справі залишили глибокий слід у серцях колег і друзів,

– зазначали у Donbas Media Forum 2025.

Журналіст Олексій Мацука зауважив, що Олена завжди була там, де було найважче, і ніколи не боялася говорити правду.

"Не можу в це повірити, я була поруч біля лікарні, коли пролунав вибух, і як би я знала, що в цю секунду ти загинеш…. В це важко повірити…. Мабуть, немає людини, яка б тебе не знала … ТИ ЯНГОЛОМ БУЛА НА ЗЕМЛІ", – написала знайома загиблої Олена Михайленко.

Євген Крамазін був уродженцем Краматорська. З 2022 року він працював оператором на каналах українського державного іномовлення.

Ми тоді поверталися з Торецька. Я ще й сказала, що стільки часу на війні, а у мене пару фоток лише. Женя зупинився, мовляв, будемо виправляти) ми наробили купу фоток, лишили свої автографи на стелі, трохи дуркували. Ми якраз зняли сюжет, Альона знайшла неподалік двох бабць – одна захотіла виїхати, але волонтери вже туди не їздили. Пізніше вона допомогла старенькій з евакуацією. Альона не просто працювала, вона жила, тягнула руку допомоги тому, хто потребував,

– пригадує начальниця відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Катерина Стулень.

Вона додала, що загиблі були однією із найкращих журналістських команд – ніколи не рвалися за сенсацією та робили дуже цікаві, душевні сюжети.

"Воювати стає все небезпечніше. Жити в прифронтових містах стає небезпечніше. Висвітлювати цю війну стає все небезпечніше. Кілька тижнів тому загибель французького репортера та поранення Жоржа під Дружківкою... Тепер Краматорськ. Нелюди знелюднюють область", – написала воєнна кореспондентка Ан Жюлак.

Важливо. Українці можуть допомогти коштами рідним загиблих Олени Губанової та Євгена Кармазіна і пораненому Олександру Количеву за посиланням.

Як на загибель журналістів відреагував президент?

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія продовжує нападати на журналістів, які висвітлюють її війну проти України.

Мої співчуття рідним, близьким і колегам загиблих. Їхня мужність у висвітленні правди про російську агресію проти України ніколи не буде забута. Також бажаю швидкого одужання пораненому кореспонденту й сили його близьким,

– написав він.

Президент також пригадав, як нещодавно російський дрон цілеспрямовано вбив французького фотожурналіста Антоні Лаллікан, а його український колега Георгій Іванченко дістав поранення.

"З 2022 року Росія вже вбила 135 представників медіа під час своєї повномасштабної війни. Це не випадковості чи помилки, а свідома стратегія Росії, спрямована на те, щоб заглушити всі незалежні голоси, які розповідають світу про воєнні злочини Росії в Україні", – додав президент.

