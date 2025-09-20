У Покровській МВА уточнили, що журналістка отримала мінно-вибухову та акубаротравму. Її доставили до Краматорської лікарні, передає 24 Канал.

Дивіться також У мережі показали момент влучання ракети у багатоповерхівку в Дніпрі

Що відомо про підрив автівки з воєнкоркою "5 Каналу"?

Пізніше сама Калиновська розповіла про пережите у дописі в фейсбуці. Журналістка зазначила, що дорога до Покровська зайняла утричі більше часу, ніж вона розраховувала. Екіпаж їхав близько 6 годин, роблячи вимушені, часто довготривалі, зупинки через загрозу ворожих безпілотників.

Так, після однієї із зупинок екіпаж отримав повідомлення про те, що небо чисте. Група сіла у пікап, однак довго проїхати не змогла.

Ми вилітаємо як пробка із нагрітого шампанського. І за кілька десятків метрів машину підкидає в повітря. Перед моїми очима за секунду розквітає вогняна квітка, слідом за якою з-під машини виривається дим. Висунута у вікно без скла гоупрошка фіксує наш зліт, вогонь, дим і двері, які ледь не вириває ударна хвиля. Я єдине, що встигаю зрозуміти, – треба вилітати з машини слідом за дверима,

– написала кореспондентка.

Момент підриву авто на міні: дивіться відео

Після того, як машину підірвали, росіяни почали шукати екіпаж. Група мала швидко знайти укриття в найближчому бліндажі. Але навіть 200 – 300 метрів їм довелося долати більше години. Це мало наступний вигляд: 20 – 30 секунд екіпаж рухався, а потім падав або лягав.

Один із членів екіпажу поранив ногу – пізніше з'ясувалося, що в нього переламані кістки. Усі четверо отримали контузії.

Що відомо про потрапляння журналістів під обстріли?