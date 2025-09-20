У Покровській МВА уточнили, що журналістка отримала мінно-вибухову та акубаротравму. Її доставили до Краматорської лікарні, передає 24 Канал.
Дивіться також У мережі показали момент влучання ракети у багатоповерхівку в Дніпрі
Що відомо про підрив автівки з воєнкоркою "5 Каналу"?
Пізніше сама Калиновська розповіла про пережите у дописі в фейсбуці. Журналістка зазначила, що дорога до Покровська зайняла утричі більше часу, ніж вона розраховувала. Екіпаж їхав близько 6 годин, роблячи вимушені, часто довготривалі, зупинки через загрозу ворожих безпілотників.
Так, після однієї із зупинок екіпаж отримав повідомлення про те, що небо чисте. Група сіла у пікап, однак довго проїхати не змогла.
Ми вилітаємо як пробка із нагрітого шампанського. І за кілька десятків метрів машину підкидає в повітря. Перед моїми очима за секунду розквітає вогняна квітка, слідом за якою з-під машини виривається дим. Висунута у вікно без скла гоупрошка фіксує наш зліт, вогонь, дим і двері, які ледь не вириває ударна хвиля. Я єдине, що встигаю зрозуміти, – треба вилітати з машини слідом за дверима,
– написала кореспондентка.
Момент підриву авто на міні: дивіться відео
Після того, як машину підірвали, росіяни почали шукати екіпаж. Група мала швидко знайти укриття в найближчому бліндажі. Але навіть 200 – 300 метрів їм довелося долати більше години. Це мало наступний вигляд: 20 – 30 секунд екіпаж рухався, а потім падав або лягав.
Один із членів екіпажу поранив ногу – пізніше з'ясувалося, що в нього переламані кістки. Усі четверо отримали контузії.
Що відомо про потрапляння журналістів під обстріли?
- 4 червня у Сумах, просто під час прямого включення кореспондентки ТСН Оксани Солодовник, росіяни почали обстріл міста. Через небезпеку для знімальної групи, включення довелось перервати.
- Восени 2024 року журналісти "Донбас Реалії" потрапили під обстріл на Бахмутському напрямку, поранено журналіста Романа Пагуліча та двох бійців.
- Знімальна група державного іномовника "FREEДОМ" потрапила під мінометний обстріл теж на Бахмутському напрямку.