Як зазначили у виданні, інцидент трапився на Бахмутському напрямку.

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Окупанти вдарили по медійниках на Донеччині

Зазначається, що один зі снарядів впав поряд із військовим кореспондентом Романом Пагулічем та бійцями, з якими він спілкувався.

Внаслідок обстрілу Роман Пагуліч отримав контузію, двоє бійців – легкі поранення.

На щастя, уламки не зачепили оператора Павла Холодова.

Усіх постраждалих доставили до стабілізаційного пункту, де їм надали першу допомогу. Наразі загрози життю поранених бійців та членів знімальної групи немає,

– йдеться у повідомленні ЗМІ.

Момент прильоту під час знімання репортажу: дивіться відео

До слова, російська армія 15 жовтня вночі обстріляла Миколаїв ракетами С-300, пошкодивши будинок журналістки 24 Каналу Анжеліки Байбак.