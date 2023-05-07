У п'ятницю, 5 травня, в пресслужбі державного іномовника "FREEДОМ" повідомили, що їхня знімальна група потрапила під мінометний обстріл на Бахмутському напрямку. Зазначимо, що йдеться саме про ту ділянку Донецької області, де від початку повномасштабного вторгнення тривають запеклі бої.
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Сюжету бути
Важливо, що під час того, як сталася атака, репортаж знімала кореспондентка каналу Альона Грамова. Однак цю її журналістську роботу все одно можна буде побачити в ефірі в недалекому майбутньому.
Знімальна група працювала з українськими військовослужбовцями протиповітряної оборони на Бахмутському напрямку. Там журналісти опинилися під мінометним обстрілом українських позицій росіянами,
– йдеться в повідомленні.
Журналісти під Бахмутом потрапили під обстріл: дивіться відео каналу "FREEДОМ"
Журналісти також гинуть на фронті
Важливо говорити про те, що щодня ми платимо величезну ціну за те, аби Україна була незалежно та суверенною державою. Власне, представники засобів масової інформації часто вдягають військову форму для того, аби вигнати окупантів з наших земель:
- на початку травня в Києві попрощались з колишнім журналістом BBC Олександром Бондаренком; він загинув в бою під Кремінною в Луганській області; відправився на фронт захисник ще у перші дні широкомасштабного вторгнення, хоча й за фахом був філологом, а за професією – журналістом;
- також, захищаючи Україну на Сході, загинув Володимир Мукан; він журналістом, але пішов добровольцем в Збройні Сили виганяти окупантів з нашої святої землі; було бійцю 35 років – тримав оборону він на одному з найгарячіших напрямків на всій лінії фронту.